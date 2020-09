FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Donnerstagnachmittag ausgerufenen Gewinnziele von Klöckner & Co haben bei den Analysten ein positives Echo hervorgerufen. Entsprechend gefragt waren die Papiere des Stahlhändlers am Freitagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von zeitweise fast 4 Prozent. Zuletzt schmolzen die Kursgewinne allerdings ab auf noch 1,9 Prozent bei rund 5 Euro.

Die im SDax notierte Aktie hatte bereits am Donnerstag um 3,2 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen die Prognose erhöht hatte. Am Freitag reagierten einige Experten positiv auf die neuen Ziele.