Achiko AG gibt das Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2020 bekannt

- Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie gegen Ende des ersten Quartals 2020 hat Achiko teilweise daran gehindert, die Unternehmensstrategie umzusetzen.

- Achiko hat reagiert, indem es Teman Sehat entwickelt hat, eine Ökosystem- und Covid-19-Test-Plattform. Ergänzend dazu hat Achiko eine Testtechnologie mit dem Codenamen «Gumnuts» erworben, um ein Pandemieverwaltungs-Ökosystem aufzubauen.



- Erste klinische Versuche mit Gumnuts haben positive in-vitro-Resultate erzielt. Die nächste Phase ist die klinische Validierung und das gleichzeitige Beantragen der Genehmigung in den USA und Asien.

- In Zentralamerika, Afrika, Süd und Südostasien besteht zunehmendes Interesse an Gumnuts.



Zürich, 28. September 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) gibt sein Finanzergebnis für den Zeitraum von 6 Monaten zum 30. Juni 2020 bekannt sowie die in der Zwischenzeit erzielten Fortschritte.



Die erste Jahreshälfte war geprägt vom strategischen Fokus auf die neue Covid-19-Testtechnologie und der Entwicklung der Covid-19-Öksystem-Plattform Teman Sehat, die auf Achikos FinTech- und Bezahldienstleistungsplattform basiert. In der ersten Hälfte von 2020 hat Achiko Umsatz von 2.7 Millionen USD und einen Verlust von 5 Millionen USD erzielt. Der Verlust ist v.a. auf erhöhte Aufwendungen in drei Bereichen zurückzuführen: (i) Aufwendungen für die Reservenbildung für Mitarbeiteroptionen in Höhe von 3.2 Millionen USD aufgrund einer grösseren Zahl von nicht mehr der Sperrfrist unterliegenden Optionen, (ii) Beratungsdienstleistungen und (iii) Personalkosten aufgrund des Ausbaus der Organisation in Vorbereitung auf die Geschäftsbereiche der Covid-19-Ökosystem-Plattform und der Test-Kit-Technologie. In den neuen Geschäftsbereichen wurde in den ersten sechs Monaten von 2020 kein Umsatz erzielt.