Jetzt wird es geheimnisvoll an der Börse: Nach Compass Pathways bringt Kult-Investor Peter Thiel mit Palantir ein weiteres umstrittenes Unternehmen an den Markt!





Kampfansage ans Silicon Valley mischt die Szene auf und liefert Trump im Wahlkampf echte Unterstützung



In der abgelaufenen Woche haben wir Ihnen das jüngste Börsenprojekt vom Chefvisionär und Investor-Genie Peter Thiel, die Magic Mushroom Story Compass Pathways (ISIN: US20451W1018 ; WKN: A2QCDR), vorgestellt. Ist schon das Thema Zauberpilze und Rauschmittel als Anlagevehikel durchaus umstritten, sorgt der zweite Streich von Thiel, den er sinnigerweise wenige Tage nach dem Debut von Compass Pathways an der Börse listen läßt, nämlich das mysteriöse Datenunternehmen Palantir, das seit der Gründung 2003 immer wieder Zielscheibe von Verschwörungstheorien wurde, für Furore und ist sogar geeignet, den Präsidentschaftswahlkampf mit dem jetzt im Vorfeld des IPOS stattfindenden medialen Budenzauber zu beeinflußen.