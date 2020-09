Globaler Rettungsschirm zum Schutz der Biodiversität / Campaign for Nature mobilisiert Koalition privater und staatlicher Geldgeber

Sperrfrist: 28.09.2020 14:00

New York (ots) - Im Zusammenhang mit dem Biodiversitätsgipfel der Vereinten

Nationen findet heute auf Initiative der Campaign for Nature das erste Nature

Finance Forum (NFF) statt. Erwartet werden wichtige Beiträge von Regierungen,

Unternehmen und Philanthropen zur Mobilisierung von zusätzlichen 700 Milliarden

US-Dollar. Soviel wird laut einer neuen Studie jährlich benötigt, um die

Biodiversitätskrise zu überwinden.





Die Campaign for Nature sieht die ausreichende Finanzierung der CBD Strategie2030 als eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu einem ambitioniertenund wirksamen Abkommen auf der COP15, wie es vom Weltbiodiversitätsrat (IPBES)gefordert wird. Insbesondere Länder des globalen Südens machen bei den CBDVerhandlungen klar, dass es ohne ausreichende Finanzierungszusagen mit ihnenkeinen ambitionierten "New Deal for Nature" geben wird."Wir erwarten von diesem ersten Finanzforum für die Natur bedeutende Signale.Hier muss sich zeigen, dass es nicht nur möglich, sondern für die Zukunft derMenschheit auch unverzichtbar ist, die notwendigen Gelder für einen globalenRettungsschirm zur Bewahrung der Biodiversität aufzubringen. Dazu benötigen wireine breite Koalition von Regierungen, Unternehmen und Stiftungen, die dieserkennt und Verantwortung übernimmt", so Georg Schwede, Europachef der Campaignfor Nature.Der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans,Minister verschiedener Länder, hochrangige Vertreter bedeutender Stiftungen undUnternehmen sowie Repräsentanten internationaler Organisationen stellen auf demNFF ihre konkreten Beiträge und Bemühungen vor, um die ausreichende Finanzierungeines ambitionierten Abkommens auf der COP15 sicherzustellen.Der deutsche Entwicklungsminister, Dr. Gerd Müller, betont: "Die Investitionen,die wir heute tätigen, werden unsere Überlebenschancen bestimmen". In diesemZusammenhang bekräftigt er den Willen Deutschlands, die derzeitigen Finanzmittelzum Schutz der Biodiversität von jährlich 500 Mio. Euro in den nächsten Jahrenzu erhöhen. In seiner Videobotschaft stellt er zudem den Legacy Landscape Fund(LFF) als ein neues, innovatives Modell zur langfristigen Finanzierung vonSchutzgebieten vor. "Wir gründen diesen Fund mit anderen öffentlichen undprivaten Gebern, der IUCN und internationalen NGOs, um eine langfristigeFinanzierung der wichtigsten Schutzgebiete in den Entwicklungsländernsicherzustellen und damit wirksam zum Schutz von Biodiversität und natürlichenLebensräumen beizutragen", so der Minister.