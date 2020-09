SodaStream unterstützt PepsiCo-Sirups mit groß angelegter 360°-Kampagne - / neuer TV-Spot verspricht Spaß und Genuss! (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- TV, digital, POS - Mega-Kampagne startet ab sofort auf allen Kanälen- Bester aller jemals getesteten Spots setzt voll auf Freiheit und Convenience- SodaStream x Pepsi - Einfach sprudeln, frisch genießen- Hier geht's zum TV-Spot (https://www.youtube.com/watch?v=2uYypQ_Tq6Y)Die weltweit führende Wassersprudler-Marke SodaStream hat eine neuePepsiCo-Sirup-Range im deutschen Markt eingeführt. Ab sofort wird der Launch voneiner großangelegten und reichweitenstarken 360°-Kampagne begleitet! Herzstückder Kampagne ist ein 15-sekündiger TV-Spot, der mit Lifestyle-Aufnahmen,Trickshots und mit cooler Freedom-Musik voll auf Convenience und Freiheit setzt.Mit dem Spot werden auch zum ersten Mal in der Geschichte von SodaStreamDeutschland Sirups im TV beworben. Neben TV fokussiert sich derWassersprudlerhersteller dabei auch vermehrt auf digitale Kanäle und eine starkePräsenz am POS. Ziel der Kampagne: den Konsumenten zeigen, wie leicht beliebtePepsiCo-Getränke wie Pepsi MAX mit SodaStream ab sofort ganz einfach selbst zuHause gesprudelt werden können. Julian Hessel, Marketing Direktor von SodaStreamDeutschland und Österreich: "Die Einführung der PepsiCo-Sirups revolutioniertden deutschen Getränkemarkt einmal mehr und wir sind sicher, dass sich dieKunden von unserer Begeisterung für die Sirups anstecken lassen und künftig ihreLieblingssorten von PepsiCo mit einem Sodastream selbst zu Hause aufsprudeln."Mit den PepsiCo-Sirups überträgt SodaStream die Vorteile des Selbstsprudelns zuHause nun auch auf den Massenmarkt der Softdrinks: Weniger schleppen, Vermeidungvon Einwegplastikmüll, voller Genuss und einfache Zubereitung - in der Kampagnebringt der Wassersprudlerhersteller die Vorteile mit dem Claim "SodaStream xPepsi - Einfach sprudeln, frisch genießen" knackig auf den Punkt!Bestgetesteter Spot aller ZeitenDer TV-Spot zeigt, wie cool, einfach und modern das Selbstsprudeln vonPepsiCo-Sirups ist. Darüber hinaus ist es der bestgetestete Werbefilm in derGeschichte von SodaStream. Der Spot erreichte in der Marktforschung eineKaufbereitschaft von 56 Prozent - über die Hälfte würden im Anschluss einenWassersprudler kaufen. Mit der Kampagne, die zunächst bis Jahresende angelegtist und im TV den aktuellen Film "Schlepp's nicht mit dir rum" ersetzt, erhöhtSodaStream seinen Werbedruck gegenüber dem Vorjahr noch einmal um satte 30Prozent. Julian Hessel: "Der neue Spot bewirbt nicht nur die neuen