WARBURG RESEARCH belässt S&T auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat S&T nach einem negativen Bericht eines britischen Analysehauses und der daraufhin erfolgten Bestätigung der Jahresziele durch den IT-Dienstleister auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 27,50 Euro. Analyst Malte Schaumann geht in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie weiterhin von einer möglichen Anhebung der Jahresziele mit dem anstehenden Bericht für das dritte Quartal aus./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben