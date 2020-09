SKODA AUTO Logistik optimiert Raumnutzung von Containern mithilfe Künstlicher Intelligenz

Mladá Boleslav (ots) - - Maximales Ladevolumen: KI-App OPTIKON ermittelt

effizienteste Platzierung unterschiedlich großer Paletten in Frachtcontainern



- Höhere Effizienz und geringere Emissionen: Optimierung der Raumausnutzung um

drei Kubikmeter pro Einheit spart im ersten Halbjahr 151 Containertransporte und

80 Tonnen CO2-Emissionen ein





- Künstliche Intelligenz: OPTIKON lernt durch jedes Beladen und greift auf dieErfahrung der SKODA AUTO Mitarbeiter im Teilelager zurück- Video (http://www.youtube.com/watch?v=Y7QyiVabZXI) zeigt die Funktionsweisevon OPTIKON anhand einer ComputeranimationJeder kennt den Computerspiel-Klassiker, in dem es darum geht, unterschiedlichgeformte Elemente lückenlos in einen vorgegebenen Raum einzuordnen. Bei SKODAAUTO stehen die Logistiker vor einer ähnlichen Aufgabe, wenn sie einen40-Fuß-Seecontainer beladen. Nun unterstützt sie dabei die App OPTIKON, eineAnwendung, die auf Technologien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI)zurückgreift. Die App berechnet, wie und in welcher Menge die verschiedenenPalettentypen verladen werden müssen, um das Volumen des Containers optimalauszunutzen. Allein im ersten Halbjahr 2020 hat SKODA AUTO auf diese Weise 151Containertransporte und 80 Tonnen CO2-Emissionen eingespart.David Strnad, Leiter Markenlogistik bei SKODA AUTO, erklärt: "Diese KI-Anwendungist ein großer Entwicklungsschritt auf unserem Weg, die Logistik und unsereArbeitsprozesse zu digitalisieren. Das Projekt OPTIKON vereinfacht die Arbeitder Mitarbeiter im Teilelager, gleichzeitig senken wir unsere Transportkosten.Außerdem reduzieren wir die CO2-Emissionen, weil wir nur noch komplett gefüllteContainer auf die Reise schicken. OPTIKON wirkt sich damit auch positiv aufunsere Umweltstrategie ,Green Future' aus."Es gibt unzählige Möglichkeiten, Paletten verschiedener Formate in einemContainer zu verstauen, wodurch das Beladen für Logistiker zu eineranspruchsvollen Aufgabe wird. Erschwerend kommt hinzu, dass im Teilelagertäglich unterschiedliche Palettengrößen zum Versand bereitstehen. Die von SKODAAUTO Logistik und SKODA IT gemeinsam entwickelte App OPTIKON, deren Name sichaus OPTImierung und dem tschechischen Wort KONtejner zusammensetzt, unterstütztdabei, diese Herausforderung mithilfe von KI-Technologien zu meistern: DasProgramm berechnet, wie die einzelnen Frachtbestandteile platziert werdenmüssen, um das Containervolumen bestmöglich auszunutzen.Klaus Blüm, Leiter SKODA IT, betont: "OPTIKON verdeutlicht, wie wir Technologienaus den Bereichen Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz bei SKODA AUTO dazu