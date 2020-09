---------------------------------------------------------------------------

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. GIBT ZWISCHENSTAND ZU GESPRÄCHEN ÜBER IHRE EUR 135 MIO. 4,5% WANDELANLEIHEN MIT FÄLLIGKEIT 2023 BEKANNT.



Venlo, 30. September 2020. Bezugnehmend auf die am 23. September 2020 veröffentlichte Ankündigung, Verhandlungen zwischen SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke") und den Inhabern ihrer EUR 135 Mio. Wandelanleihe (den "Anleihegläubigern") (Kupon: 4,5%, Fälligkeit 2023, ISIN: DE000A19Y072) (die "Anleihe") zu führen, gibt Shop Apotheke bekannt, dass bereits für mehr als 96% des ausstehenden Gesamtbetrags von 135 Mio. EUR entsprechende Absichtsbekundungen vorliegen. Eingehende Aufträge zur Wandlung der Anleihen werden aktuell bearbeitet. Sobald die bearbeiteten Aufträge ein Volumen von 85% des ausstehenden Betrags erreicht haben, wird Shop Apotheke eine weitere Mitteilung veröffentlichen.



Shop Apotheke wird die Gespräche mit den Anleihegläubigern spätestens am kommenden Dienstag, 6. Oktober 2020, beenden. Ab diesem Zeitpunkt erhalten die Anleihegläubiger grundsätzlich keine zusätzlichen Anreize für die vorzeitige Ausübung ihrer Wandlungsrechte (gemäß Definition in den Anleihebedingungen).



Diese Mitteilung wird von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht und enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 ("MAR") qualifiziert sind oder sein könnten, einschließlich Informationen über die geplanten Gespräche mit Investoren (wie oben beschrieben). Für Zwecke der MAR und Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 der Kommission wird diese Mitteilung von Stefan Feltens, CEO, für SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist allein verantwortlich für den Inhalt dieser Mitteilung.