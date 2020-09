CREDIT SUISSE belässt SHELL A auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die A-Aktie von Royal Dutch Shell von 1525 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal passte Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Ölkonzern an. Er bezog dabei auch vorgesehene Kostensenkungen ein./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 08:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 08:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Royal Dutch Shell (A) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de