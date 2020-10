Bittrex Global wird Kryptowährungsbörse von Bermuda aus betreiben

Bittrex Global (Bermuda) Ltd. hat eine uneingeschränkte Betriebslizenz nach dem Digital Assets Business Act Class F erhalten, um seine viel gepriesene Kryptowährungsbörse unter der Aufsicht der Bermuda Monetary Authority (BMA) zu betreiben.

„Die gesamte Kryptobranche blickt nach vorn“, berichtet Tom Albright, CEO bei Bittrex Global. „Die Zusammenarbeit mit der Regierung der Bermudas und der BMA, um Teil einer weiteren innovativen Regulierungs-Community zu sein, ist äußerst spannend und ein wichtiger Schritt, um die Präsenz von Kryptowährungen auf allen Ebenen der Finanzbranche zu stärken.“

Der Premierminister der Bermudas, David Burt, fügt an: „Bittrex Global nach Bermuda zu holen, ist ein bedeutender Erfolg. Als eine der führenden globalen Börsen ist die Standortwahl von Bittrex Global zugunsten von Bermuda für die Expansion ihrer globalen Aktivitäten Beweis für die Attraktivität der Rahmenbedingungen der Bermudas. Dank der zukunftsorientierten Haltung der Regierung und der Währungsbehörde der Bermudas bieten die Bermudainseln eine optimale Kombination aus regulatorischer Klarheit und Flexibilität, die es Bittrex Global ermöglicht, ihr Angebot schnell an Marktentwicklungen anzupassen.“

Die Stärken Bermudas liegen in seinem innovativen Digital Assets Business Act von 2018 („DABA“), der ein umfassendes regulatorisches Framework zur Regulierung und Überwachung von Krypto-Finanzdienstleistungen darstellt – einschließlich der Ausgabe, des Verkaufs und der Rücknahme digitaler Vermögenswerte, Börsentransaktionen und Verwahrungsdienstleistungen.

Die Regulierungs- und Aufsichtsprotokolle der DABA schützen Kunden durch hohe Anforderungen an die Unternehmensführung, Sicherheit und Verwahrungsrisiken und bieten gleichzeitig Schutz vor internationalen kriminellen Aktivitäten im Einklang mit den Normen der Financial Action Task Force (FATF).

„Die Eröffnung der nach Bermuda-Recht regulierten Börse ermöglicht mehr Menschen, mit Bittrex Global zusammenzuarbeiten, um in einem rechtlich konformen und gut regulierten Umfeld zu investieren, zu handeln und ihre Portfolios zu erweitern“, so Stephen Stonberg, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer bei Bittrex Global (Bermuda).