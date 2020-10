^ DGAP-Ad-hoc: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung TubeSolar AG beabsichtigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und strebt Notierung im Primärmarkt der Börse Düsseldorf und m:access der Börse München an

TubeSolar AG beabsichtigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und strebt Notierung im Primärmarkt der Börse Düsseldorf und m:access der Börse München an

01.10.2020 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Adhoc-Meldung



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN



TubeSolar AG beabsichtigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und strebt Notierung im Primärmarkt der Börse Düsseldorf und m:access der Börse München an



Augsburg, 01. Oktober 2020 - Die TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4, Börse Düsseldorf) beabsichtigt unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2019 als öffentliches Angebot eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Kapitalerhöhung soll, sofern realisierbar, in 2020, ansonsten Anfang 2021 erfolgen. Dieser Zeitplan steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts, der zeitnah bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereicht werden soll. Die weiteren Einzelheiten und Rahmenbedingungen der Kapitalerhöhung bleiben einer gesonderten Beschlussfassung vorbehalten.



Die Gesellschaft plant - in Abhängigkeit auch vom Abschluss entsprechender Finanzierungen - im Geschäftsjahr 2021 eine Produktionsanlage mit einer Kapazität von 20 MW in Betrieb zu nehmen. Dazu gewährt der Freistaat Bayern aus dem Bayerischen Energieforschungsprogramm einen Investitionszuschuss i. H. v. bis zu 10,8 Mio. Euro, wobei der Finanzierungsanteil des Staates 40 % an den zuwendungsfähigen Gesamtkosten beträgt.



Die TubeSolar AG strebt im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung eine Notierung der Aktien der TubeSolar AG im Qualitätssegment der Börse Düsseldorf Primärmarkt und der Börse München m:access an. Gleichzeitig ermöglicht dies die Aufnahme einer fortlaufenden Notierung auf XETRA, dem elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.