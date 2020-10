FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Donnerstag an ihren jüngsten Abwärtstrend angeknüpft. Am Nachmittag verloren sie als Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte MDax fast vier Prozent auf 4,15 Euro. Damit bewegen sie sich aktuell auf dem Niveau von Mitte Mai. Das im Zuge des Corona-Crashs Mitte März erreichte Rekordtief liegt bei 3,28 Euro.

Die konjunkturellen Sorgen lasten Börsianern zufolge schwer auf dem Kurs. Das Unternehmen selbst habe mit Blick auf den Rest des Jahres von extremer Unsicherheit gesprochen. Am Markt rechne man mit hohen Verlusten im Stahlgeschäft und einem hohen negativen Cash Flow.