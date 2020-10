Die Aktienmärkte reagieren mit Verlusten auf die Nachricht, dass Donald Trump Corona hat. Das erhöht die ohnehin schon nicht geringe Unsicherheit weiter: wie wird der Krankheitsverlauf sein - mild oder schwer? Der US-Wahlkampf ist damit für Trump wohl mindestens die nächsten beiden Wochen auf Eis gelegt, die nächste Fernsehdebatte mit Biden dürfte entfallen. Faktisch wird sich nun praktisch die gesamte Trump-Administration in Quarantäne begeben müssen, und das in dieser so entscheidenden Phase kurz vor der Wahl. Angesichts der neuen Turbulenzen, die die Aktienmärkte weiter im Griff behalten, werden die heutigen US-Arbeitsmarktdaten zur Nebensache. Die Chancen auf einen neuen Stimulus werden nun auch immer geringer..

Das Video "Trump hat Corona - was sind die Folgen?" sehen Sie hier..