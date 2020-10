Seit Mitte September ist dieser Lithium & Battery Tech ETF um 12,5% gestiegen. Anleger haben die Kursschwäche im Tech-Aktien-Sektor im September als genutzt, um neue Positionen in diesem Sektor aufzubauen. Der ETF investiert in den gesamten Lithiumzyklus vom Abbau und der Verarbeitung des Metalls bis zur Batterieproduktion. Wir möchten uns in diesem Artikel die aktuelle technische Situation des ETF CFD näher ansehen. Die Lithiumproduzenten fühlen sich durch Teslas Plan, Lithium in Nevada zu produzieren, nicht bedroht. Sowohl Bergbauunternehmen, als auch Analysten sind der Ansicht, dass die Industrie trotz des jüngsten Rückgangs der Lithiumpreise nach 2025 mit einer Angebotsverknappung rechnen muss, da die Automobilhersteller die Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) erheblich steigern werden. Erfahren Sie mehr zu einem drohenden Angebotsschock bei Lithium hier.

