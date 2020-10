RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 30 / 2020) mit der Leier Baustoffe GmbH & Co. KG

Stuttgart, Deutschland, 06. Oktober 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Leier Baustoffe GmbH & Co. KG.

Mit 35 Produktionsstandorten in vielen Ländern Osteuropas und der Zentrale im Burgenland in Österreich, gehört Leier zu den wichtigsten heimischen Baustoff- und Fertigteilunternehmen. Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1965 von Michael Leier gegründet, der es bis heute mit drei Generationen der Familie Leier führt. Rund 3.000 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in den Bereichen Fertigteile (Wände, Decken, Treppen) für den Hochbau, Betonwaren sowie Garten- und Landschaftsbau im Einsatz und beliefern unzählige Kunden im In- und Ausland. Des Weiteren gehören Autohäuser, Hotels und eine eigene Immobilienverwaltung zu der Firmengruppe.

Josef Fleischhacker, Geschäftsführer für Investitionen bei Leier: "Am neuen Standort im Dreiländereck von Österreich, Ungarn und der Slowakei finden wir perfekte Voraussetzungen für die Produktion von Fertigteilen und Betonwaren. Mit der RIB-Lösung iTWO Smart Production werden wir die neue Doppelwandanlage effizient automatisieren und in die Verwaltung unseres gesamten Fertigteil-Produktionsprozesses mit iTWO PPS integrieren - beginnend bei Vertrieb und Planung über Arbeitsvorbereitung und Produktion bis zu Logistik und Montage. Überzeugt hat uns vor allem die innovative Technologie und der kompetente Support der RIB".