Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hannover (ots) -- Sebastian Ebel wird neuer Finanzvorstand- CFO Birgit Conix hat sich entschieden TUI zum Jahresende zu verlassen- Peter Krüger übernimmt im Vorstand die Verantwortung für Airlines,Kreuzfahrtgeschäft, Hotelbeteiligungen und M&A- CMO Erik Friemuth führt erweitertes Ressort mit Marketing, TUI Hotelmarken undder Gruppenverantwortung für Vertrieb und Kundenservice- Mit David Schelp zieht CEO des Wachstumssegments TUI Musement in das GroupExecutive Committee einDie TUI baut zum 1. Januar 2021 die Konzernführung um. Der Aufsichtsrat unterFührung von Dr. Dieter Zetsche hat die Veränderungen in seiner Sitzung amDienstag beschlossen. Mit Sebastian Ebel rückt ein erfahrener langjährigerTUI-Manager an die Spitze des Finanzressorts. Derzeit verantwortet er dasVorstandsressort Holiday Experiences mit Hotels, Kreuzfahrten undZielgebietsaktivitäten. Zwischenzeitlich hatte er neben seiner Funktion imKonzernvorstand auch den Veranstalter TUI Deutschland und den Aufsichtsrat derKonzerntochter TUI fly geführt. Er kennt die Tourismusindustrie, den Konzern unddas operative Geschäft der Gesellschaften bestens - bereits 1991 ist er zuZeiten der Preussag in den Konzern eingetreten. Von 2003 bis 2006 war er alsVorstand für das Konzerncontrolling verantwortlich. Nach dieser Zeit imTUI-Vorstand war Ebel unter anderem Finanzvorstand bei A.T.U. und bei VodafoneDeutschland. 2013 holte ihn CEO Fritz Joussen zurück zur TUI, um dieerfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen.Birgit Conix , die derzeit das Finanzressort verantwortet, hatte sich bereits imSommer entschlossen, ihre Vertragslaufzeit nicht zu verlängern und den Konzernzum Jahresende zu verlassen. Die Belgierin war 2018 zur TUI gekommen und hat inihrer Zeit den Umbau des Finanzbereiches des Konzerns vorangetrieben und sichdabei vor der Corona-Krise besonders auf eine Stärkung der Bilanzstruktur derTUI konzentriert. Im Zuge der Corona-Krise hat sie entscheidend dazubeigetragen, die Liquidität des Konzerns zu sichern und Fixkosten in allenTeilen des Unternehmens zu reduzieren. Sie wird ihr Amt bis zum Jahreswechselausüben. Damit ist Kontinuität und Professionalität bei der Übergabe anSebastian Ebel sichergestellt.Peter Krüger übernimmt einen neu zugeschnittenen Vorstandsbereich, in dem diezentralen Assets des Konzerns - Hotel- und Kreuzfahrtbeteiligungen und dieFluggesellschaften - sowie sein bisheriger Verantwortungsbereich M&A gebündeltwerden. Peter Krüger kam 2017 von der Deutschen Bank zur TUI und leitete