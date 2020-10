PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Donnerstag etwas zuversichtlicher gezeigt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,45 Prozent auf 3247,83 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 0,34 Prozent auf 4898,44 Zähler. Der britische FTSE 100 verbuchte ein Plus von 0,30 Prozent auf 5964,38 Punkte.

Die Enttäuschung nach dem Verhandlungsstopp der Gespräche über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket hätten die Anleger abgehakt, meint Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. "Im Hinblick auf das US-Hilfspaket lautet nach wie vor die Devise: 'Aufgeschoben ist nicht aufgehoben'." Auch im Hinblick auf eine mögliche Jahresendrally könnten langfristig orientierte Investoren den jüngsten Rücksetzer als Anlass zum erneuten Einstieg nutzen. Nicht zuletzt die Aussicht auf eine lange Niedrigzinsphase schaffe nur wenige Alternativen zu Aktien, bemerkte Emden.