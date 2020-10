Modern Meat 15 Wochen in Folge ausverkauft und Aktualisierung des Anlagenstatus

Vancouver (British Columbia), 8. Oktober 2020. Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) („Modern Meat“ oder das „Unternehmen“), ein führender Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, meldete heute, dass seine Produkte in 15 aufeinanderfolgenden Wochen für Verkäufe an Einzelhändler und Direktverkäufe an Verbraucher ausverkauft sind. Das Unternehmen war mit der ersten Einführung seiner Produktlinie von Modern Burger, Crumble, Meatball, Crab Cake und Soßen, sehr zufrieden. Modern Meat verzeichnet eine höhere Nachfrage nach seinem Produkt als seine aktuelle Produktionskapazität, was zu einem kontinuierlichen Ausverkauf führt. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, ist Modern Meat im Begriff, seine Produktionskapazität zu erweitern (siehe Pressemitteilung vom 28. August 2020).