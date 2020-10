Anleger sollten ihre Positionierung überdenken und sich das Chancenpotenzial Europas vergegenwärtigen.

07.10.2020 - In der vergangenen Dekade erlebten die Vereinigten Staaten die längste Phase guter Konjunktur. Die US-Wirtschaft boomte. Investitionen, Konsumausgaben und Gewinne – vieles schoss in den Himmel. Das spiegelte sich auch in den Kursständen der US-Aktienmärkte wider. Nun könnte sich das Blatt wenden und die Outperformance amerikanischer Aktien sich ihrem Ende nähern. Speziell europäische Werte stehen hingegen vor einer Aufholbewegung. Der Abgesang auf Europa war verfrüht.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 war eine Zäsur. Auch für die USA. Die US-Administration stützte die Wirtschaft mit umfangreichen Hilfspaketen und Konjunkturmaßnahmen. Zudem wurden umfangreiche Regulierungen für den Finanzsektor erlassen. Was 2010 einsetzte und bis heute währt, war ein beispielloser Aufstieg der US-Ökonomie. Doch mitunter auch teuer erkauft. Denn in den folgenden Jahren stiegen die Staatsschulden fast schon ins Unermessliche. Die niedrigen Leitzinsen machten dies möglich; der Zeitpunkt war sozusagen günstig. So summierten sich die Staatsschulden Ende 2016 auf nahezu 20 Billionen US-Dollar. Das Schuldenmachen hat auch unter der Trump-Administration kein Ende gefunden. Der jetzige Präsident setzte sogar noch einen drauf. Ende 2017 wurde ein gigantisches Steuersenkungspaket abgesegnet; die Unternehmenssteuer auf 21 Prozent gesenkt. Ein weiterer Stimulus. Die initiierte Steuerreform heizte die Wirtschaft weiter an; das BIP kletterte auf einen neuen Höchststand. America first. Und Europa?