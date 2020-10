Johnson & Johnson gibt die Zustimmung der Europäischen Kommission zu Vertrag über die Lieferung von 200 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffkandidaten von Janssen bekannt

NEW BRUNSWICK, New Jersey, 9. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (das Unternehmen) gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK), die im Namen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) handelt, einen Vorabkaufvertrag genehmigt hat, der vorsieht, dass Janssen Pharmaceutical Companies nach Genehmigung oder Zulassung durch die Aufsichtsbehörden 200 Millionen Dosen ihres COVID-19-Impfstoffkandidaten an die EU-Mitgliedstaaten liefern werden. Die EU-Mitgliedstaaten haben auch die Möglichkeit, sich bis zu 200 Millionen zusätzliche Dosen zu sichern.

„Die COVID-19-Pandemie bedroht noch immer Menschen auf der ganzen Welt, und wir sehen es als unsere Verantwortung, den Zugang zu unserem COVID-19-Impfstoff so schnell wie möglich zu gewährleisten. Wir wissen die Unterstützung der Kommission und der Mitgliedstaaten für unseren Impfstoffkandidaten COVID-19 und unsere Entwicklungsbemühungen zu schätzen," so Paul Stoffels, M.D., Vice Chairman of the Executive Committee und Chief Scientific Officer bei Johnson & Johnson.

Dieser Vertrag folgt auf den Abschluss von Sondierungsgesprächen mit der EK. Im Zuge der Bemühungen, der Verpflichtung des Unternehmens nachzukommen und den Impfstoffkandidaten weltweit zugänglich zu machen, sobald dessen Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen sind und die behördliche Zulassung erwirkt wurde, befindet sich das Unternehmen in laufenden Gesprächen mit unterschiedlichen Akteuren, darunter nationale Regierungs- und internationale Nichtregierungsorganisationen.

Unabhängig von dem Vertrag mit der EK hat Johnson & Johnson als Teil des größeren Engagements des Unternehmens, auf die COVID-19-Pandemie zu reagieren, auch geplant , bis zu 500 Millionen Impfstoffdosen für internationale Bemühungen zur Sicherung des Zugangs einkommensschwächerer Länder bereitzustellen, wobei die Lieferung Mitte nächsten Jahres nach Genehmigung oder Zulassung durch die Aufsichtsbehörden beginnen soll. Um dem enormen weltweiten Bedarf an COVID-19-Impfstoffen gerecht zu werden, arbeiten wir unermüdlich daran, die Anzahl der verfügbaren Dosen weiter zu erhöhen.