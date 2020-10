---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ ERÖFFNET BÜRO IN MAILAND



Zürich, 12. Oktober 2020



Leonteq AG (SIX: LEON) erweitert ihre Präsenz in Europa mit der Eröffnung eines Büros in Mailand, um den italienischen Markt noch besser zu bedienen.

Die Büroeröffnung in Mailand ist Teil der geplanten Expansion von Leonteq, um ihre globale Präsenz zu erweitern. Nachdem sich Leonteqs Aktivitäten in Italien laufend verstärken, ist dies ein natürlicher nächster Schritt, um das Geschäftswachstum zu unterstützen und die Kundenbedürfnisse noch besser zu erfüllen. Im Laufe der letzten Jahre hat sich Italien zu einem vielversprechenden Markt für strukturierte Produkte entwickelt mit über 1'000 Leonteq-Zertifikate kotiert an der EuroTLX und der SeDeX. Leonteq bietet seit 2016 Zertifikate an der EuroTLX-Börse an und hat vor einem Jahr, im Oktober 2019, ihr erstes Produkt an der SeDeX emittiert. Die anhaltende Nachfrage nach strukturierten Produkten in Italien führte auch dazu, dass Anfang dieses Jahres erstmals Produkte von EFG International über die Technologieplattform von Leonteq an der EuroTLX emittiert wurden.

Die lokale Geschäftstätigkeit von Leonteq in Mailand, welche Anfang Oktober 2020 aufgenommen wurde, wird von Marco Occhetti, Managing Director und Leiter Südeuropa bei Leonteq, geleitet. Marco Occhetti kam 2015 zu Leonteq und hat in den letzten Jahren das Angebot für den italienischen Markt aufgebaut. Bevor er zu Leonteq stiess, leitete Marco Occhetti sechs Jahre lang das Private Banking Investment-Solutions-Geschäft der Commerzbank im Tessin und in Südeuropa und war von 2007 bis 2009 Vice President Equity Derivatives bei der Deutschen Bank, wo er institutionelle Kunden betreute. Davor war er bei Morgan Stanley im Bereich Institutional Equity Derivates sowie bei der Commerzbank tätig.