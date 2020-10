niiio finance group startet Deutschlands ersten Online-Shop mit Cloud-Software für das Vermögensmanagement

Vermögensmanager können maßgeschneiderte Lizenzmodule sowie Software-Erweiterungen der munio-Software jetzt per Mausklick erwerben

Unternehmen treibt Digitalisierung des Kerngeschäfts für Portfoliomanagement-Lösungen weiter voran

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Corporate NewsGörlitz, 13. Oktober 2020. Die DSER GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), hat heute ihren neuen Onlineshop für Vermögensmanager gestartet. Auf diese Weise kann der Spezialist für Cloud-Banking-Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement seine Zielgruppen im Wealth-Management noch schneller und einfacher erreichen. Ab sofort können Interessenten sämtliche Lizenzpakete sowie Software-Erweiterungen der Portfolio-Management-Software munio auch online erwerben. Mit diesem Angebot erweist sich die niiio finance group AG erneut als Pionier: Einen vergleichbaren Shop gibt es bislang nicht im deutschsprachigen Raum.Über www.shop.munio.de erhalten Besucher alle relevanten Informationen und können den Funktionsumfang der diversen Lizenzpakete sowie Add-ons vergleichen. Mehrere Videos erklären die Funktionen von munio. Eine intelligente Fragenmatrix unterstützt dabei, eine geeignete Lösung für die individuellen Anforderungen zu finden. Die Software können die Kunden anschließend per Mausklick bestellen.Die munio-Software digitalisiert die Prozesse von Vermögensberatern und -verwaltern, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Das ausgereifte Portfolio-Management-System unterstützt das Private Wealth Management von der Planung über den Vertragsabschluss bis hin zum Depot-Check.Mit dem neuen Angebot für das digitale Vermögensmanagement erschließt sich die niiio finance group zusätzliches Geschäftspotenzial. Gerade in Zeiten, wo persönliche Treffen erschwert sind und in denen digitale Lösungen für Finanzdienstleister mehr denn je benötigt werden, zeigt sich die ganze Stärke von plattform-basierten Software-Modellen in der Cloud, wie sie die niiio finance group anbietet. Das gilt vor allem für die Software-as-a-Service Infrastrukturen, die ihren Kunden mit geringem Aufwand die Nutzung neuer Software-Lösungen ermöglichen.