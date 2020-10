Insbesondere in den ersten drei Jahren werden Kosten für die Integration der beiden Gesellschaften das Netto-Ergebnis belasten, teilte die Telekom mit. So dürften also auch die kommenden Quartalszahlen, welche die Telekom nach eigenen Angaben am 12. November vorlegen wird, davon beeinflusst werden. Die T-Aktie bewegte sich in den vergangenen Monaten seitwärts. Ein Ausbruch nach oben blieb dem DAX-Titel verwehrt. So scheiterte das Papier der Deutschen Telekom Mitte September am Widerstandsbereich bei etwa 15,50 Euro. Eine signifikante Widerstandsmarke stellt zudem das aktuelle Mehrmonatshoch bei 15,73 Euro dar. Ebenfalls als Widerstandsmarke zu erwähnen ist das aktuelle Monatshoch bei 14,89 Euro.

Fazit Mit einem StayLow-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN SR94L3) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich die Telekom-Aktie bis einschließlich zum 19.03.2021 durchgehend unter der Knockout-Schwelle von 16,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 12. Oktober 2020 um 19.55 Uhr (Briefkurs 6,53 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 53 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls die Aktie der Deutschen Telekom das Mehrmonatshoch bei 15,73 Euro nach oben überwinden kann.