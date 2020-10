Falls der DAX auch in den nächsten Wochen innerhalb der Seitwärtsrange der vergangenen Monate bliebt, dann wird sich eine Investition in Stay-Low-Optionsscheine bezahlt machen.

Nach der steilen Aufwärtsbewegung zwischen Mitte März bis Mitte Juni trat der DAX (ISIN: DE0008469008) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite 12.000 bis 13.460 Punkte ein. Den höchsten Stand von 13.460 Punkten erreichte der Index am 3.9.20. Danach ging es mit den Indexnotierungen bis zum 25.9.20 wieder auf bis zu 12.341 Punkten nach unten. Im Zuge der Hausse der vergangenen Wochen legte der DAX wieder deutlich zu und beendete den Handel am 12.10.20 bei 13.138 Punkten.

Risikobereite Anleger, die dem DAX zwar durchwegs weiteres Steigerungspotenzial zutrauen, die aber nicht damit rechnen, dass der Index in nächster Zeit zu einem neuen massiven Höhenflug ansetzen wird, könnten eine Investition in Stay-Low-Optionsscheine in Erwägung ziehen. Stay-Low-Optionsscheine auf den DAX eröffnen auch dann interessante Renditechancen, wenn der Index seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen kann. Bei einem stagnierenden oder fallenden DAX werden die Stay-Low-Scheine ohnehin die in Aussicht stehenden Maximalrenditen abwerfen.