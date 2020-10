BARCLAYS belässt Gea Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Trotz der Gefahr von neuerlichen Lockdowns gebe es für die Ergebnisse der Anlagenbauer bis in das kommenden Jahr hinein eine positive Dynamik, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In China stehe die Erholung auf einem immer breiteren Fundament./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 21:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. GEA Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de