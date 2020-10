Graycliff Exploration erwirbt Bergbauclaims im Bereich des ehemals aktiven Goldprojekts Shakespeare

Die neuen Claims bestehen aus zwei Blöcken mit insgesamt 15 Bergbauclaims (siehe Abbildung 1), die nordöstlich bzw. südwestlich der ehemals aktiven Mine Shakespeare liegen. Die neuen Claims (in der Abbildung in Rot eingezeichnet), grenzen an die bestehenden Claims im Besitz von Graycliff (in Schwarz eingezeichnet) und erweitern Graycliffs Anteil an der Streichlänge des höffigen Goldhorizonts Shakespeare (in Gelb eingezeichnet) in seinem Goldprojekt Shakespeare auf über 6 Kilometer.

„Mit dem Erwerb von 15 neuen Bergbauclaims kontrollieren wir nun einen rund 6 Kilometer langen Abschnitt der identifizierten Streichlänge. Neben den historischen Gold- und Silberwerten, die in unseren bestehenden Claims ermittelt wurden, identifizierten wir im Rahmen unserer kürzlichen Due-Diligence-Prüfung für die neuen Claims Chalkopyritproben. Diese neuen Claims werden nun im Rahmen unseres Explorationsprogramms bearbeitet werden“, erklärt President und CEO James Macintosh.

Gemäß den Erwerbsbedingungen wird Graycliff 975.000 Stammaktien als Gegenleistung für die neuen Claims begeben.

Abbildung 1. Lageplan der bestehenden Claims (in Schwarz), neuen Claims (in Rot) und des höffigen Goldhorizonts Shakespeare (in Gelb).

Qualifizierter Sachverständiger

Bruce Durham, P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Richtlinien gemäß NI 43-101. Er hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt.

Über Graycliff Exploration Limited.

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinen aussichtsreichen 847 Hektar großen Grundbesitz gerichtet ist, der sich rund 80 Kilometer westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens umfasst 39 Claims innerhalb eines Konzessionsgebiets, das die historische Goldmine Shakespeare beinhaltet. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb.