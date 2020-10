ARTS Asset Management verstärkt Vertrieb in Deutschland

So verstärken Ralf Matzka und Andreas Schidlowski als Sales Director DE, zukünftig das Vertriebsteam in Deutschland. Andreas Schidlowski verfügt über mehrjährige Branchenerfahrung und war u.a. 6 Jahre für die SEB AB im Vertrieb tätig. Ralf Matzka arbeitete zuletzt als Sales Manager in einem deutschen Family Office.

„Wir hatten viele sehr gute Bewerber aus Deutschland. Mit Andreas und Ralf haben wir uns für die beiden Kandidaten entschieden, die am besten in unser bestehendes Team passen und dennoch eigene Denkweisen, Erfahrungen und Spirits einbringen. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!“, so Pahl.