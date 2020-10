XPhyto informiert über seine Auftragsentwicklungsprogramme für Medikamentenverabreichungssysteme

Vancouver, Kanada (19. Oktober, 2020) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (“XPhyto” oder das “Unternehmen”), ein biowissenschaftliches Unternehmen der nächsten Generation, freut sich, ein Update zu seinen Auftragsentwicklungsprogrammen mit Drittunternehmen bekannt zu geben.

Vektor Pharma TF GmbH (Vektor), die hundertprozentige deutsche Tochtergesellschaft von XPhyto, hat in den letzten 12 Monaten für einen großen europäischen Generikahersteller einen oral auflösbaren Film ("ODF") zur sublingualen Applikation entwickelt. Im 3. Quartal 2020 schloss Vektor die Herstellung von Klinikmustern ab, die nun zur klinischen Evaluierung ausgeliefert werden. Aufgrund von Vertraulichkeitsbestimmungen zwischen Vektor und seinem Kunden können weitere Informationen zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden.

Die ODF-Plattformtechnologie von Vektor ist so konzipiert, dass die Formulierung schnell an verschiedene pharmazeutische Wirkstoffe ("APIs") angepasst werden kann. Aufbauend auf einem wissenschaftlichen Konzept können die Eigenschaften von ODF effizient so eingestellt werden, dass sie den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Dosierung, mechanische Eigenschaften sowie Zerfalls- und Freisetzungseigenschaften der ODF können rasch angepasst werden. Zusätzlich zur Entwicklung von ODF entwirft, baut und betreibt Vektor auch maß­geschneider­te Beschichtungs- und Schneideanlagen. Dadurch entsteht eine vertikal integrierte Plattform für Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten.

"Unsere ODF-Plattformtechnologie und unsere hauseigenen Möglichkeiten zur ODF-Fertigung bieten eine hervorragende Möglichkeit, neue Arzneimittelformulierungen im Eilverfahren aus einer Hand auf den Markt zu bringen", sagte Prof. Dr. Thomas Beckert, Geschäftsführer von Vektor." XPhyto entwickelt mit Vektor eine ganze Palette neuer Arzneimittel, die auf zugelassenen Wirkstoffen basieren. Vektor ist darüber hinaus auch für weitere Pharmaunternehmen als Entwicklungs- und Herstellungspartner tätig. Dir Firma bietet ihren Kunden eine vielseitige und schnell anpassbare ODF- und transdermale Dosierungsplattform an, um neue Optionen für die Verabreichung generischer und nicht-generischer Wirkstoffe zu schaffen".