Bei der BioNTech Aktie winkt zum Wochenstart ein charttechnisches Kaufsignal. Aktuelle Indikationen für de Anteilschein des Mainzer Biotech-Unternehmens notieren in der US-Vorbörse bei 96,20 Dollar, nachdem BioNTechs Aktienkurs des Handel am Freitag bei 94,09 Dollar beendet hatte. Kann der Titel das Niveau in der regulären Handelssitzung an der NASDAQ bestätigen, würde die BioNTech Aktie eine charttechnische Hürde, gebildet aus ...