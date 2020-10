---------------------------------------------------------------------------

Offenlegung von Insider-Informationen nach Artikel 17 Abs. (1) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)



Compleo Charging Solutions AG legt den Angebotspreis auf 49,00 EUR pro Aktie fest



Dortmund, 19. Oktober 2020 - Compleo Charging Solutions AG (das "Unternehmen" oder "Compleo") und Fontus, EBG Electro und DELAC (zusammen die "Altaktionäre") haben den Angebotspreis für den Börsengang von Compleo auf 49,00 EUR pro Aktie festgelegt.



Insgesamt wurden 1.656.000 Aktien platziert. Die Platzierung umfasst 900.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 756.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre, bestehend aus 180.000 Basisaktien, 360.000 Aktien aus der Ausübung einer Aufstockungsoption und 216.000 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung.



Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf rund 81 Mio. EUR. Der dem Unternehmen zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot beläuft sich auf etwa 44 Mio. EUR. Das Unternehmen plant, den angestrebten Nettoerlös zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie zu verwenden. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option würde sich der Streubesitz des Aktienkapitals von Compleo dann auf etwa 48,4% belaufen.



Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis wird sich die Marktkapitalisierung von Compleo auf 168 Mio. EUR belaufen.

Die Aufnahme des Handels der Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 21. Oktober 2020 erwartet. Die Wertpapierkennnummer (WKN) der Aktien des Unternehmens lautet A2QDNX, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2QDNX9 und das Tickersymbol C0M. Die Abwicklung und der Abschluss des Angebots sind für den 22. Oktober 2020 geplant.