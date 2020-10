Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta, Kanada) - (19. Oktober 2020) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, heute bekannt geben zu können, dass Dr. Josef Geldwert und das Center for Podiatric Care & Sports Medicine in New York (USA) eine klinische Studie durchgeführt haben. Im Rahmen der Studie haben mehr als 90 % der Probanden nach der Anwendung von Innocans rezeptfreiem Relief & Go-Schmerzlinderungsspray eine Schmerzlinderung erfahren. Die klinische Studie erfolgte an 18 Probanden: 10 Probanden mit chronischen Schmerzen und 8 Probanden mit Schmerzen im Zusammenhang mit anderen Umständen. Der Großteil der Probanden beschrieb ihre Schmerzen vor Anwendung des Sprays als pochend und unangenehm, einige wenige als besorgniserregend. Der Ort der Schmerzentstehung reichte von den oberen Extremitäten über den Rücken bis zu den unteren Extremitäten und Füßen.