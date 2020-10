Sierra Metals veröffentlicht konsolidierte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020 am Montag, 9. November 2020

Sierra Metals Inc . (TSX: SMT) (NYSE American: SMTS) (BVL: SMT) („Sierra Metals” oder das „Unternehmen”) wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020 am Montag, den 9. November, nach Börsenschluss veröffentlichen. Die Unternehmensleitung wird darüber hinaus am Montag, den 9. November 2020, um 11:00 Uhr (EST) einen Webcast und eine Telekonferenz abhalten. Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast:

Ein Live-Audio-Webcast der Konferenz wird unter folgendem Link auf der Unternehmenswebseite verfügbar sein:

https://event.on24.com/wcc/r/2625379/4399524BDDAF896736F6AE5F19B5AB48

Die Übertragung wird zusammen mit den Präsentationsfolien für 180 Tage auf www.sierrametals.com archiviert.

Telefon:

Um sich für die Telefonkonferenz zu anzumelden, klicken Sie bitte auf den unten aufgeführten Link. Nachdem Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit den Einwahldetails und eindeutigen Telefonkonferenz-Codes zur Teilnahme. Zudem werden vor der Konferenz Erinnerungen an die registrierten Teilnehmer verschickt. Sollten Sie bei Ihrer Anmeldung Schwierigkeiten haben, wählen Sie: (888) 869-1189 oder (706) 643-5902 für zusätzliche Unterstützung.

Die Anmeldung ist während der gesamten Dauer der Live-Telefonkonferenz möglich. Um zu gewährleisten, dass Sie während der gesamten Telefonkonferenz verbunden sind, empfehlen wir Ihnen jedoch, sich einen Tag im Voraus oder mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz zu registrieren.

Link zur Anmeldung für die Telefonkonferenz:

http://www.directeventreg.com/registration/event/5555479

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.