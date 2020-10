- Persönliche Gebete und Botschaften aus der virtuellen Kampagne, die auf die Mauern der Altstadt von Jerusalem projiziert werden

NEW YORK, 20. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 9. November 1938 begann ein zweitägiges Pogrom, in dessen Verlauf die Nazis in der "Kristallnacht" mehr als 1.400 Synagogen und jüdische Einrichtungen in Deutschland und Österreich in Brand steckten, ein kritischer Moment im Verlauf der Ereignisse, die zum Holocaust führten. Am 9. November 2020 wird der March of The Living anlässlich der „Kristallnacht" durch eine einzigartige internationale Kampagne eine Botschaft der Einheit und Hoffnung aussenden. Unter dem Titel "Es werde Licht" wird der March of The Living Einzelpersonen, Institutionen und Gotteshäuser auf der ganzen Welt dazu einladen, in der Nacht des 9. November das Licht brennen zu lassen, als Symbol der Solidarität und des gegenseitigen Engagements im gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Hass und Intoleranz.

Als Teil dieser historischen Initiative werden Menschen aus der ganzen Welt die Möglichkeit haben, sich virtuell an der Kampagne zu beteiligen. Personen aller Religionen und Hintergründe sind eingeladen, persönliche Botschaften der Hoffnung in ihren eigenen Worten auf der Website der Kampagne zu verfassen: www.motl.org/let-there-be-light

Die Hauptsynagoge in Frankfurt – die Westend-Synagoge –, eine der wenigen, die in der "Pogromnacht" nicht zerstört wurden, wird ebenso beleuchtet werden wie andere Orte von religiöser und spiritueller Bedeutung in der ganzen Welt. Bisher beteiligen sich 50 G"tteshäuser, Frankfurt macht mit der Westend-Synagoge den Auftakt. Persönliche Botschaften und Gebete aus der virtuellen Kampagne werden auf die Mauern der Altstadt von Jerusalem projiziert. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus und Rassismus und angesichts von Covid-19, werden diese individuellen Ausdrucksformen von Optimismus und Einheit dazu beitragen, die Welt gegen Dunkelheit und Hass zu erhellen.