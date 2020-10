Cree verkauft das LED-Geschäft an SMART Global Holdings für bis zu 300 Millionen US-Dollar (FOTO) Durham, N.C., USA (ots) - Cree, Inc. verkauft das LED-Geschäft an SMART Global Holdings, Inc. für bis zu 300 Millionen US-Dollar.

- Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für Cree bei der Umstellung auf Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Komponenten und -Werkstoffe. - Das Geschäft umfasst eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar, ein Verkäuferdarlehen in Höhe von 125 Millionen US-Dollar und einen Earn-out von bis zu 125 Millionen US-Dollar.



Cree, Inc. (Nasdaq: CREE) gab gestern bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf seines Geschäftsbereichs für LED-Produkte ("Cree LED") an SMART Global Holdings, Inc. (Nasdaq: SGH) für bis zu 300 Millionen US-Dollar, einschließlich fester Voraus- und Ratenzahlungen sowie bedingter Gegenleistungen, getroffen hat.



Gemäß den vom Unternehmensvorstand genehmigten Vereinbarungsbedingungen erwartet Cree eine erste Barzahlung von 50 Millionen US-Dollar bei Vertragsabschluss und 125 Millionen US-Dollar bei Fälligkeit eines von SMART an Cree gewährten Verkäuferdarlehens im August 2023. Cree hat außerdem die Möglichkeit, eine Earn-out-Zahlung von bis zu 125 Millionen US-Dollar zu erhalten, die auf der Umsatz- und Bruttogewinnentwicklung von Cree LED in den ersten vollen vier Quartalen nach Abschluss der Transaktion basiert und ebenfalls in Form eines dreijährigen Verkäuferdarlehens zu zahlen ist.



"Wir freuen uns, den Verkauf unseres Geschäftsbereichs für LED-Produkte an SMART bekannt geben zu können, der einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Entwicklung eines reinen globalen Halbleiterunternehmens darstellt", sagte Cree CEO Gregg Lowe. "Diese Transaktion ermöglicht uns eine klare strategische Fokussierung, um den Übergang der Industrie von Silizium zu Siliziumkarbid voranzutreiben. Darüber hinaus stärkt sie unsere finanzielle Position, die weitere Investitionen zur Nutzung von Wachstumsmöglichkeiten über mehrere Jahrzehnte hinweg in den Bereichen Elektromobilität, 5G- und Industrieanwendungen unterstützen soll. SMART verfügt über eine starke Plattform und eine solide Erfolgsbilanz bei der Akquisition und Integration von Technologieunternehmen".