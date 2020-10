Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moodys Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa2.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für zukünftiges Wachstum, die weitere Optimierung der

Finanzierungsstruktur und für andere allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Der erwartete Nettoerlös ist für die vollständige oder teilweise Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden im Einklang mit dem Sustainability Bond Framework gewidmet. Dieses umfasst die Finanzierung und Refinanzierung von Gewerbeimmobilien, welche entweder über Nachhaltigkeitszertfikate (unter anderem LEED- oder DGNB-Gold Standard) verfügen oder deren Primärenergiebedarf zumindest 25% unter den national definierten Standards wie Energiesparverordnung (EnEV) in Deutschland oder PENB in der Tschechischen Republik liegen.



Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: "Als Top-Player im europäischen Immobiliensektor unterstützen wir die Klimaziele der Vereinten Nationen und den damit verbundenen Übergang zu einer kohlenstoffarmen und nachhaltigen Wirtschaft vorbehaltlos. Um die damit verbundenen Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, verankern wir entsprechende Maßnahmen, Prozesse und Zielsetzungen in unserer strategischen Positionierung. Mit der Green Bond-Transaktion untermauern wir dieses Engagement nachdrücklich und nutzen gleichzeitig den Vorteil, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren und die durchschnittlichen Finanzierungskosten zu senken."

Die Transaktion wurde von J.P. Morgan Securities plc sowie Morgan Stanley & Co International plc als Joint Global Coordinators begleitet. UniCredit Bank AG und Raiffeisen Bank International AG agierten neben J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co International plc als Joint Bookrunner und Joint Sustainability Structuring Agents für die Emittentin. Sustainalytics hat die Second Party Opinion für das Sustainability Bond Framework bereitgestellt.