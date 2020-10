---------------------------------------------------------------------------

FCR Immobilien AG erwirbt Einkaufszentrum in Eilenburg

- Ankauf eines nahezu vollvermieteten Einkaufszentrums mit rd. 15.000 m² Verkaufsfläche



- Langfristige Mietverträge mit Ankermieter Kaufland und toom Baumarkt

- Jährliche Mieteinnahmen von über 800 Tsd. Euro



- Einkaufstour für weiteres Wachstum läuft plangemäß weiter

München, 21.10.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) baut strategiegemäß ihren Immobilienbestand weiter kontinuierlich aus. Mit dem Ankauf eines Einkaufszentrums im sächsischen Eilenburg, eine Große Kreisstadt mit rd. 16.000 Einwohnern ca. 20 Kilometer nordöstlich von Leipzig, wird FCR nun eine weitere attraktive Handelsimmobilie ins Portfolio nehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das auf einem ca. 35.000 m² großen Grundstück 1993 in sehr guter Verkehrs- und Handelslage errichtete und zuletzt 2020 modernisierte Objekt verfügt über eine vermietbare Fläche von rd. 15.000 m² sowie gut 600 Parkplätze. Mit den beiden Ankermietern Kaufland und toom Baumarkt bestehen langfristige Mietverträge. Die zur Schwarz-Gruppe gehörende Lebensmittelhandelskette Kaufland betreibt über 1.300 Märkte, davon über 670 in Deutschland. Die Baummarkt-Handelskette toom, eine Tochtergesellschaft der REWE Group, ist bundesweit an rd. 330 Standorten aktiv. Durch den Erwerb des Einkaufszentrums generiert FCR eine jährliche Nettokaltmiete von über 800 Tsd. Euro, der WAULT beträgt 8,7 Jahre. Damit steigt der Fair Value der Bestandsobjekte auf rd. 271 Mio. Euro und die annualisierte Bestandsmiete auf über 20,4 Mio. Euro.



Mit Blick auf eine nachhaltig attraktive Rendite fokussiert sich FCR als deutscher Handelsimmobilien-Investor auf Objekte in kleineren und mittelgroßen Städten, vorwiegend mit einem Lebensmittelmarkt als Ankermieter. FCR investiert damit in einen stabilen Markt, der von der Corona-Krise und dem Online-Handel kaum betroffen ist und der auch in Zukunft einen überdurchschnittlichen Ergebnisbeitrag für eine profitable Geschäftsentwicklung leisten wird. Der Ankauf in Eilenburg passt somit ideal zur etablierten FCR-Geschäftsstrategie. Ihre Einkaufsaktivitäten wird FCR auch in den kommenden Wochen weiter konsequent fortsetzen.