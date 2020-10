---------------------------------------------------------------------------

Die Schulte-Schlagbaum Gruppe (im Folgenden "SAG") hat nach 9 Monaten im Jahr 2020 konsolidierte Konzernumsatzerlöse in Höhe von rund 38 Mio. EUR erzielt und lag damit um ca. 2,4% unter dem Vorjahreszeitraum. Dabei sind die Umsatzerlöse aus Vergleichbarkeitsgründen für beide Berichtsperioden um die Ende Mai 2020 veräußerte EDV-Service Schaupp GmbH bereinigt worden, dies gilt auch für die nachfolgenden Daten.



Trotz der massiven Auswirkungen des coronabedingten Lockdowns im Frühjahr dieses Jahres, der besonders in der Bäderwelt zu einer erheblichen Verunsicherung beigetragen hat, liegt unsere Tochtergesellschaft eccos pro GmbH nur mit einem Umsatzerlösminus von 3,9% hinter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Unsere österreichische Tochtergesellschaft novacom GmbH setzt den positiven Trend der ersten 6 Monate weiter fort und liegt mit einem Umsatzerlösplus von 11,3% über der Vorjahresperiode. Dies ist besonders positiv zu erwähnen, da durch die Unsicherheiten in den Kernzielmärkten Gastronomie, Hotellerie und Freizeitanlagen eine derartige Entwicklung nicht zu erwarten war. Der erfreuliche Auftragseingang bzw. Auftragsbestand der beiden Gesellschaften lassen uns verhalten positiv in die nächsten Monate blicken.



Bei unserer Tochtergesellschaft in der Schweiz hat sich die Umsatzerlössituation in den vergangenen 3 Monaten deutlich positiv entwickelt. Nach 9 Monaten hat die STS Systemtechnik Schänis GmbH zwar ein währungsbereinigtes Umsatzerlösminus von 2,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen müssen, jedoch konnte das kumulierte Umsatzerlösminus nach 7,3% im ersten Halbjahr 2020 gegenüber 2019 in den letzten 3 Monaten verringert werden. Vor allen Dingen die Geschäftsfelder Schließ- und Stanztechnik konnten sich gegen den Negativtrend stemmen und liegen mit rund 8% bzw. 12% (01-06/2020: beide Bereiche ca. -20%) hinter dem Vorjahr. Die Befestigungstechnik ist mit einem weiterhin leichten Umsatzerlösplus von 2,9% der positivste Geschäftsbereich in der Schweiz.