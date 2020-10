PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Märkte in Mittel- und Osteuropa sind am Mittwoch mehrheitlich mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Steigende Covid-19-Infektionszahlen und der weiter ausbleibende Durchbruch in den Verhandlungen um ein weiteres US-Konjunkturpaket drückten erneut die Stimmung der Anleger.

In Prag endete der Handelstag für den tschechischen Leitindex PX mit einem deutlichen Minus von 1,42 Prozent bei 857,71 Punkten. Speziell die Bankaktien standen unter Druck. Die Anteilscheine vom Komercni Banka verloren als schwächster Indexwert 2,76 Prozent. Die Moneta-Aktien büßten 1,83 Prozent ein.