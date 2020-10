Forex und DAX Analyse: Wie hoch kann es im GBP/USD und EUR/USD aktuell gehen und wo liegen wichtige Unterstützungen. Dax handelt tiefer. Welche Levels es jetzt zu beachten gilt.

Liebe Trader,

Der beste Performer war am Mittwoch das Britische Pfund welches gegenüber dem U.S. Dollar bis zu einem Hoch von 1.3177 kletterte. Wir konnten mit unserem Kaufsignal einen guten Gewinn verbuchen. Auslöser des Sprungs im Pfund war EU-Brexit Verhandlungsführer Michel Barnier, der sagte, dass ein Brexit Deal in Reichweite sei. Der Markt ist zuversichtlich, dass eine Brexit Einigung bis Mitte November beschlossen wird.

Die weitreichende Dollarschwäche hat zudem zur Aufwärtsbewegung im Cable beigetragen.