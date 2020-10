Brightcove, der globale und branchenprägende Anbieter von Videolösungen, präsentiert neuen wegweisenden Markenauftritt

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, hat heute eine umfassende Überholung seiner Marke bekannt gegeben, die eine neue Markenpositionierung und -botschaft sowie eine ambitionierte neue visuelle Identität einschließt. Die Neuausrichtung der Marke erfolgt zu einer Zeit, in der Video sowohl von Verbrauchern als auch von Unternehmen aller Branchen voll und ganz angenommen wird. Hierdurch wird das Ziel des Unternehmens gestärkt, weltweit tonangebend zu sein in der Frage, wie Videoinhalte gehostet, geteilt, monetarisiert und erlebt werden, und gleichzeitig den Bedürfnissen der Kunden durch seine führende Technologie gerecht zu werden.

