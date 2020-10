Tagesausblick für 23.10.: DAX – Lage bleibt labil. Adidas und ProSiebenSat.1 mit Sprung nach oben!

Die Entwicklungen an den Aktienbörsen waren heute von großen Schwankungen geprägt. Seit Tagen beschäftigen Unternehmenszahlen, die Infektionszahlen, die Brexit-Verhandlungen und die Diskussion um eine weiteres US-Konjunkturprogramm die Gemüter. Die Erwartungen sind insgesamt recht hoch. Dementsprechend sensibel reagieren die Marktteilnehmer, wenn sich eine Enttäuschung abzeichnet. Bis Handelsschluss wurde ein Großteil der Tagesverluste allerdings wieder aufgeholt. So schloss der DAX® 0,16 Prozent leichter bei 12.530 Punkten und der EuroStoxx®50 0,3 Prozent im Minus bei 3.170 Punkten. Angespannt bleibt die Lage dennoch.

Am Rentenmarkt legten die Renditen weiter zu. So verbesserte sich die Rendite für 10jährige Bundesanleihen auf -0,58 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 0,82 Prozent. Der stärkere US-Dollar brachte die Edelmetalle heute etwas unter Druck. Dabei sanken der Goldpreis unter die Marke von 1.900 US-Dollar und der Silberpreis auf 24,50 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis hat sich von den gestrigen Tiefs wieder etwas erholt. Die gestiegenen Lagerbestände könnte allerdings die Aufwärtsbewegung etwas bremsen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil blieb damit in der Range von 41,40/43,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Adidas wurde von Spekulationen über einen Verkauf von Reebok beflügelt. Continental legte heute vorläufige Zahlen vor. Demnach fuhr der Automobilzulieferer tief in die roten Zahlen und verschärft den Sparkurs. Die Aktie legte heute den Rückwärtsgang ein und sank auf rund EUR 100. Hugo Boss bildete im Bereich von EUR 22 einen Boden und deutet nun eine Erholung an. Die Deutsche Lufthansa kämpfte sich heute zurück an die Marke von EUR 8. ProSiebenSat.1 verkaufte die Gesundheitstochter Windstar an den Finanzinvestor Oakley. Anleger quittierten diesen Schritt mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. Kommt nun der Rebound auf EUR 12? Zalando bekam heute von positiven Analystenkommentaren Unterstützung. Rational testete heute bei EUR 690 eine wichtige Unterstützungsmarke. Kippt sie darunter, droht ein größerer Rücksetzer. Bei Varta wurde der Vertag mit Vorstandschef Herbert Schein verlängert. Dennoch brach das Papier heute kräftig ein.

Aus Europa melden morgen unter anderem ABB, Ceconomy, Daimler und Renault Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem American Express und ihre Geschäftszahlen im Fokus.