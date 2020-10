Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta, Kanada) - (23. Oktober 2020) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (das „ Unternehmen “ oder „ Innocan “) freut sich, die kürzliche Veröffentlichung von zwei wissenschaftlichen Artikeln bekannt zu geben, die Innocans Ansatz zur Behandlung der COVID-19-Erkrankung mit CBD-beladenen Exosomen (CLX) unter stützen. Der erste Artikel mit dem Titel „ Potential application of mesenchymal stem cells and their exosomes in lung injury : an emerging therapeutic option for COVID-19 patients “ (in etwa: Potenzielle Anwendung von mesenchymalen Stammzellen und ihrer Exosome n bei Lungenverletzungen: eine neue therapeutische Behandlungsoption für COVID-19-Patienten), der am 15. Oktober 2020 in der Fachzeitschrift Journal of Stem Cell Research & Therapy veröffentlicht wurde, beschrieb die möglichen therapeutischen Funktionen von mesenchymalen Stammzellen (MSC) und ihren Exosomen bei der Behandlung der COVID-19-Erkrankung. Die Studie zeigte insbesondere, dass die Exosomen die Fähigkeit haben, den Abt ransport von Alveolarflüssigkeit zu verbessern und die Erholung von Epithel- und Endothelzellen durch die Sekretion protektiver Faktoren zu fördern.