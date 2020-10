Das grenzüberschreitende Angebot innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) blieb im Wesentlichen stabil. So wurden im 3. Quartal heuer 78 Prospekte bzw. Prospektbestandteile von Schwesterbehörden im EWR an die FMA notifiziert, in jenem des Vorjahres waren es 82. Die Zahl der notifizierten Nachträge erhöhte sich in diesem Zeitraum von 167 auf 189. Die Zahl der von der FMA in den EWR zu notifizierenden Prospekte & Prospektbestandteilen verringerte sich geringfügig von acht auf sieben, die Zahl der Nachträge von 14 auf neun.



Den gesamten Quartalsbericht finden Sie auf der FMA-Website unter [https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/aufsicht-ueber-kapitalmarktpros pekte/quartalsberichte/]

(https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/aufsicht-ueber-kapitalmarktpros pekte/quartalsberichte/)



Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2020-10-23/10:03