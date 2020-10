Düsseldorf (ots) - ZEW-Chef Achim Wambach lehnt dauerhafte Staatshilfen für denTouristikkonzern TUI ab: "TUI ist nicht systemrelevant für die Infrastruktur.Wenn es nur darum geht, durch die Krise zu kommen, stehen TUI die Möglichkeitendes Wirtschaftsstabilisierungsfonds offen, wie anderen Unternehmen auch", sagteWambach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Eine dauerhafteUnterstützung wäre aber nicht sinnvoll - und mit dem Beihilferecht auch nichtvereinbar. Danach darf der Staat nur helfen, wenn ein Unternehmen Ende 2019nicht in Schwierigkeiten war und eine Perspektive hat."Den Staatseinstieg bei der Lufthansa verteidigte er hingegen: "Beim Einstieg desStaates in Unternehmen muss man dagegen genau hinschauen. Bei der Lufthansamacht er Sinn: Ein Ausscheiden der Fluggesellschaft wäre ein großes Problem fürdie Infrastruktur in Deutschland."Wambach ist auch Mitglied der Monopolkommission.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4743318OTS: Rheinische Post