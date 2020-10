BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Entscheidung über den CDU-Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden spitzt sich bei den Christdemokraten die Lage zu. Am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) wollte die engste CDU-Spitze nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und der "Bild"-Zeitung mit den Kandidaten zu vorentscheidenden Beratungen darüber zusammenkommen, ob, wann und wie der Parteitag angesichts der drastisch steigenden Zahlen von Corona-Infektionen stattfindet. In der Parteispitze und unter den Kandidaten gab es keine Einigkeit.

NRW-Ministerpräsident und Parteivize Armin Laschet plädierte in der "Welt am Sonntag" für eine Verschiebung des bislang für den 4. Dezember in Stuttgart geplanten Treffens der 1001 Delegierten ins nächste Jahr. Sein härtester Gegner im Kampf um den Parteivorsitz, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, ist dafür, den Parteitag notfalls in einer geänderten, hybriden Form an mehreren Standorten in Präsenz und virtuell zugleich zu organisieren.