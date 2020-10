Ereignisreiche Tage bei der FCR Immobilien AG – der Münchner Immobilieninvestor wechselt in dieser Woche vom KMU-Segment Scale in den regulierten Markt (General Standard) der Börse Frankfurt und startet zudem das Bezugsangebot für die nunmehr gebilligte Kapitalerhöhung.

Am 29. Oktober 2020 steigt die FCR Immobilien AG offiziell vom Scale-Segment in den General Standard der Börse Frankfurt auf, was höhere Transparenzverpflichtungen aber auch eine erhöhte Sichtbarkeit für Investoren mit sich bringt.