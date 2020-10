Die SAP SE (ISIN: DE0007164600) lieferte heute Morgen - in einer sowieso schon übersensiblen Stimmungslage - einen neuen Tiefschlag: Gewinnwarnung auf hohem Niveau, aber wie soll man auch mit Reisesoftware und bei generell zurückhaltenden Kunden insbesondere bei Großprojekten/Neustarts von Projekten auch unbeschadet durch eine Ausnahmezeitzeit kommen?

Nicht so schlimm, aber die Minus 8% der Aktie im Vorhandel, mit Minus 13% im Handel zeigen die gesamte Nervösität der Anleger in Anbetracht eines Lock-down in Irland, lokalen Lock-Downs in Italien und Frankreich, Notstand in Spanien, Dänische Grenzschließung nach Deutschland, Frankreich im fast Ausnahmezustand, immer neuen Höchstständen der Neuinfektionen mit Corona in Deutschland, Slowakei und auch allen anderen EU-Staaten. KONKRET MELDET HEUTE SAP ZUM BEREITS ZWEITEN MAL DIESES JAHR, dass man im dritten quartal und auch im vierten Quartal die geplanten Zahlen nicht erreichen wird. Man korrigiert sogar die Mittlefristprognose nach unten - CORONA wird NICHT 2020 vorbei sein, ist die klare Botschaft:

"Clouderlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 8,0 Mrd. € und 8,2 Mrd. € liegen werden (zuvor zwischen 8,3 Mrd. € und 8,7 Mrd. €)/Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 23,1 Mrd. € und 23,6 Mrd. € liegen werden (zuvor zwischen 23,4 Mrd. € und 24,0 Mrd. €)/Umsatzerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 27,2 Mrd. € und 27,8 Mrd. € liegen werden (zuvor zwischen 27,8 Mrd. € und 28,5 Mrd. €) und folglich der Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 8,1 Mrd. € und 8,5 Mrd. € liegen wird (zuvor zwischen 8,1 Mrd. € und 8,7 Mrd. €)."

