Mit Discount-Puts auf den DAX können Anleger in den nächsten zwei Monaten auch dann positive Renditen erzielen, wenn sich der Index seinem Allzeithoch annähert. Danach sieht es derzeit eher nicht aus.

Spätestens nach diesem Wochenende sieht es nicht mehr so aus, als könnte der DAX (ISIN: DE0008469008) bis zum Jahresende wieder seine alten Höchststände im Bereich von 13.800 Punkten erreichen. Die Gewinnwarnung von SAP und die auch mittelfristig gekappten Prognosen des Unternehmens lösten einen Kurssturz des DAX-Schwergewichtes von bis zu 20 Prozent aus, der auch den DAX stark unter Druck setzte. Darüber hinaus kann sich der drohende Stillstand in zahlreichen Ländern – auch wenn dieser in Deutschland nicht eintreten sollte - negativ auf die Geschäftszahlen deutscher Unternehmen auswirken.

Für Anleger, die dem DAX-Index in den nächsten Monaten keinen allzu hohes Aufwärtspotenzial zutrauen, könnte eine Investition in Discount-Put-Optionsscheine interessant sein. Wer in solche Optionsscheine investiert, geht grundsätzlich von einer seitwärts oder abwärts gerichteten Tendenz des Basiswertes aus. Diese Optionsscheine ermöglichen sogar bei einem moderaten Kursanstieg des DAX die Chance auf positive Rendite.