Hier finden Arbeitnehmer die besten Karrierechancen

Hamburg (ots) -- Studie untersucht, welche Unternehmen besonders gute EntwicklungsmöglichkeitenbietenWas haben der Baufinanzierer Interhyp , das Wohnungsunternehmen SAGA und derOptiker Fielmann gemeinsam? Sie punkten mit einer mitarbeiterorientiertenUnternehmenskultur, guten Arbeitsbedingungen sowie diversenFortbildungsangeboten. Und sie werden bereits zum fünften Mal in Folge für dieAufstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten, die sie ihren Angestelltenbieten, ausgezeichnet. Das sind Ergebnisse der Studie "Top-Karrierechancen" desInstituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), das im Auftrag vonFocus Money die 22.500 größten deutschen Unternehmen untersuchte. Insgesamtwurden 2020 rund 700 Unternehmen ausgezeichnet.Trotz der Konjunkturdelle aufgrund der Corona-Pandemie sind Fachkräfte inzahlreichen Branchen stark nachgefragt. Hochqualifizierte Mitarbeiter achten beider Auswahl ihres neuen Arbeitgebers neben sozialen Faktoren, wie zum Beispielder Work-Life-Balance, vor allem auf Karriere- und Aufstiegschancen. Diesekönnen Erwerbstätige laut Studie besonders häufig in der Branche der Stadtwerkefinden. Hier wurden zwölf Unternehmen mit dem Siegel "Top Karrierechancen"ausgezeichnet. Branchensieger sind die Stadtwerke Neumünster , die auf eintransparentes und offenes Miteinander, flexible Arbeitszeiten und umfangreicheFortbildungsprogramme setzen.Durchstarten im IT- und FinanzsektorDas Ranking für die Branche "Computer und Zubehör" wird von dem UnternehmenMedion angeführt. Der Hersteller von Computer- und Unterhaltungselektronikfördert zum Beispiel fachliche und sprachliche Fortbildungen. Als Teil derweltweit vernetzten Lenovo-Gruppe haben die Angestellten zudem zahlreicheinternationale Entwicklungsmöglichkeiten. Mit IBM gibt es einen weiterenSpitzenreiter aus dem IT-Bereich. Der Softwareentwickler ist Sieger in derBranche "Computer- und Speichersystemhersteller" und hat diverse offene Stellenvom IT-Berater bis zum Designer oder Projektmanager im Angebot.Wenn es um das Thema Finanzen geht, ist BNP Paribas eine aussichtsreicheAnlaufstelle für Bewerber. Der Primus in der Branche der Finanzdienstleistersetzt sich für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein und siehtVielfalt als Teil seiner Unternehmenskultur. Zudem haben die Mitarbeiter dieMöglichkeit, an den internationalen Standorten des Unternehmens Karriere zumachen.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Top-Karrierechancen" untersuchte das IMWF die 22.500 nachMitarbeiteranzahl größten Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Mithilfe eines an