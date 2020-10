TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Wie schon öfter in den Vorwochen, entkoppelten sie sich damit etwas von den US-Vorgaben. Lediglich die australische Börse orientierte sich mit deutlichen Verlusten an der schwachen Wall Street, die unter der doppelten Belastung weiter steigender Corona-Infektionen und der geringen Wahrscheinlichkeit eines Hilfspakets noch vor den US-Wahlen gelitten hatte.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sprach von einer abwartenden Haltung vor den US-Präsidentschaftswahlen. Zudem hätten die Anleger in Asien in den Vorwochen nicht so beherzt gekauft wie an der Wall Street, wo die Hoffnung auf ein Konjunkturpaket für Gewinne gesorgt hatte. Dies begrenze nun das Rückschlagspotenzial, auch wenn die asiatischen Märkte natürlich nicht völlig immun gegen schwache Vorgaben seien.